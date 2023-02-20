Менделеевский район Татарстана посетили дети из Лисичанска

Школьники сами готовили каймаки в традиционной печи. Фото: пресс-служба главы Менделеевского района

В Менделеевском районе с культурно-образовательной экскурсией побывали 50 учеников 11-го класса из Лисичанска. Сейчас они обучаются в школе при Елабужском институте КФУ. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава района Радмир Беляев.

Дети побывали в краеведческом музее, клубе села Ижевки, где для них провели мастер-классы, концерт. В санатории «Шифалы су - Ижминводы» школьникам устроили экскурсию.

- Как отзываются сами дети, наш район им понравился. Особенно запомнилось то, как они сами готовили каймаки в традиционной печи, - отметил Радмир Беляев.

Менделеевский район стал первым в республике, куда дети Лисичанска приехали с экскурсией.

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