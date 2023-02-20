К середине недели ожидается незначительное потепление. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 20 февраля местами на территории ожидается снег и туман. Ветер умеренный. Ночью и утром от -16 до -21 градуса, при прояснениях и вовсе до 26 градусов мороза. В дневные часы температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. На дорогах гололед.

Во вторник, 21 февраля, будет облачная погода со снегом. В ночное время столбики термометров покажут от -11 до -16 градусов. Днем воздух прогреется до -4 градусов.

В среду, 22 февраля, погода изменится незначительно. Ожидается облачность с прояснениями и небольшим снегом. Ночью будет от -10 до -15 градусов, в дневное время - от 5 до 10 градусов холода. Гололед сохранится.

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