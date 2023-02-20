По итогам 66 матчей татарстанская сборная набрала 89 очков. Фото: пресс-служба "Ак Барса"

«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции чемпионата КХЛ. По итогам 66 матчей татарстанская сборная набрала 89 очков и заняла первое место в турнирной таблице.

Отметим, что это шестая победа в конференции в истории клуба. Ранее «Ак Барс» побеждал в сезонах: 2009/10, 2014/15, 2017/18, 2019/20, 2020/21. Команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова выиграла в турнире семь матчей подряд.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» после ухода с этой должности Олега Знарка. Ранее «КП-Казань» попыталась разобраться в причинах впечатляющего прорыва «барсов».

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