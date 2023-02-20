Казанский «Рубин» обыграл «ЦСКА» в товарищеском матче

Первый гол на 26-ой минуте забил защитник казанского клуба Алексей Грицаенко. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» обыграл московский «ЦСКА» в товарищеском матче, который прошёл 19 февраля на тренировочных сборах в Турции. Игра завершилась со счетом 2:0.

«ЦСКА» имел шанс открыть счет в матче, однако в начале первого тайма пенальти московского полузащитника Хорхе Карарскаля был отбит голкипером Александром Беленовым.

Первый гол на 26-й минуте забил защитник казанского клуба Алексей Грицаенко, а на 29-й минуте пенальти реализовал полузащитник Олег Иванов. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Рубина» Илья Самошников.

Напомним, ранее контрольный матч «Рубина» и «Нефтехимика» на сборах в Турции был отменен, а игра с грозненским «Ахматом» завершилась ничьей.

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