В Татарстане выросло производство яиц

Рост составил почти 2 процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за минувший год увеличилось производство яиц. По данным Татарстанстата, рост составил 1,7%.

В общей сложности в республике было выпущено 1,5 миллиарда яиц. На долю сельхозпроизводителей пришлось 1,2 миллиарда яиц. Оставшуюся часть произвели в хозяйствах жителей и индивидуальные предприниматели.

Ранее аналитики сообщали, что яйца в Татарстане подорожали почти на два процента. Средняя стоимость этого продукта сейчас составляет 69,5 рубля.

Напомним, «КП-Казань» также писала о повышении цен на овощи.

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