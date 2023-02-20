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НовостиЭкономика20 февраля 2023 4:59

В Татарстане выросло производство яиц

Данные приводят аналитики Татарстанстата
Роман ЕФРЕМОВ
Рост составил почти 2 процента

Рост составил почти 2 процента

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за минувший год увеличилось производство яиц. По данным Татарстанстата, рост составил 1,7%.

В общей сложности в республике было выпущено 1,5 миллиарда яиц. На долю сельхозпроизводителей пришлось 1,2 миллиарда яиц. Оставшуюся часть произвели в хозяйствах жителей и индивидуальные предприниматели.

Ранее аналитики сообщали, что яйца в Татарстане подорожали почти на два процента. Средняя стоимость этого продукта сейчас составляет 69,5 рубля.

Напомним, «КП-Казань» также писала о повышении цен на овощи.

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