Детский омбудсмен Татарстана выступила против сокращения летних каникул школьников

Летом дети должны проводить время на солнце, считает Волынец
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против инициативы по сокращению летних каникул. Она считает, что традицию нарушать нельзя, так как советские ученые и врачи в ходе исследований выяснили, что именно три месяца – это оптимальный период для того, чтобы дети восстановили силы и успели соскучиться по школе.
- Я против того, чтобы урезать летние каникулы, потому что это заслуженный отдых. Летом дети должны проводить время на солнце, отдыхать и получать витамин Д, – выразила свою позицию Ирина Волынец.
Сократить летние каникулы рекомендовали эксперты РАНХигС. Они напомнили, что в России отдых школьников самый длинный. Ученые привели пример: в Великобритании, Германии и Дании каникулы длятся всего полтора месяца. Эксперты напомнили статистику, суть которой заключается в том, что летом растет детские травматизм и смертность.
Отметим, проведенные опросы показали, что большинство россиян не поддерживают сокращение летних каникул у школьников.
Ранее Ирина Волынец высказалась о директорах школ, которые избавляются от неугодных учеников.
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