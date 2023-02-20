Детский омбудсмен Татарстана выступила против сокращения летних каникул школьников

Летом дети должны проводить время на солнце, считает Волынец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против инициативы по сокращению летних каникул. Она считает, что традицию нарушать нельзя, так как советские ученые и врачи в ходе исследований выяснили, что именно три месяца – это оптимальный период для того, чтобы дети восстановили силы и успели соскучиться по школе.

- Я против того, чтобы урезать летние каникулы, потому что это заслуженный отдых. Летом дети должны проводить время на солнце, отдыхать и получать витамин Д, – выразила свою позицию Ирина Волынец.

Сократить летние каникулы рекомендовали эксперты РАНХигС. Они напомнили, что в России отдых школьников самый длинный. Ученые привели пример: в Великобритании, Германии и Дании каникулы длятся всего полтора месяца. Эксперты напомнили статистику, суть которой заключается в том, что летом растет детские травматизм и смертность.

Отметим, проведенные опросы показали, что большинство россиян не поддерживают сокращение летних каникул у школьников.

Ранее Ирина Волынец высказалась о директорах школ, которые избавляются от неугодных учеников.

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