В Татарстане квартирант жестоко убил владельца жилья

Дело передано в суд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

По информации следователей, осенью прошлого года обвиняемый мужчина вместе с сожительницей сняли у 35-летнего жителя города Зеленодольска комнату в коммунальной квартире. В какой-то момент к квартирантам пришла мать владельца жилья и начала их выгонять. Позже, во время распития алкоголя, мужчина высказал претензии по этому поводу хозяину комнаты. Произошла ссора и злоумышленник нанес оппоненту множество ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления. Он заключен под стражу. Дело передано в суд.

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