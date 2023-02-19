Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 февраля 2023 13:52

В Татарстане квартирант жестоко убил владельца жилья

Причиной ссоры стала мать жертвы
Роман ЕФРЕМОВ
Дело передано в суд

Дело передано в суд

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

По информации следователей, осенью прошлого года обвиняемый мужчина вместе с сожительницей сняли у 35-летнего жителя города Зеленодольска комнату в коммунальной квартире. В какой-то момент к квартирантам пришла мать владельца жилья и начала их выгонять. Позже, во время распития алкоголя, мужчина высказал претензии по этому поводу хозяину комнаты. Произошла ссора и злоумышленник нанес оппоненту множество ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления. Он заключен под стражу. Дело передано в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram