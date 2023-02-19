В Казани состоится лекция на тему зооволонтерства

Выступающие поднимут тему помощи приютам города Фото: Иван МАКЕЕВ

Лекция «Пять принципов зооволонтерства и почему репосты в соцсетях правда работают» состоится в казанской резиденции «Штаб». Собравшимся расскажут, как в социальных сетях освещать проблемы, которые связаны с животными. Также выступающие поднимут тему помощи приютам города, объяснят, чем занимаются зооволонтеры.

Ведущей лекции станет Юлия Сазонова - специалист по работе с партнерами волонтерского движения «Лапа».

Мероприятие пройдет 22 февраля по адресу: улица Татарстан. Требуется предварительная регистрация.

Ранее «КП-Казань» рассказывала о волонтере, который спасал людей в Турции после землетрясения.

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