Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 13:22

В Казани состоится лекция на тему зооволонтерства

Она пройдет 22 февраля
Роман ЕФРЕМОВ
Выступающие поднимут тему помощи приютам города

Выступающие поднимут тему помощи приютам города

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лекция «Пять принципов зооволонтерства и почему репосты в соцсетях правда работают» состоится в казанской резиденции «Штаб». Собравшимся расскажут, как в социальных сетях освещать проблемы, которые связаны с животными. Также выступающие поднимут тему помощи приютам города, объяснят, чем занимаются зооволонтеры.

Ведущей лекции станет Юлия Сазонова - специалист по работе с партнерами волонтерского движения «Лапа».

Мероприятие пройдет 22 февраля по адресу: улица Татарстан. Требуется предварительная регистрация.

Ранее «КП-Казань» рассказывала о волонтере, который спасал людей в Турции после землетрясения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram