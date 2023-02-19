Благодаря воздушным завесам на заводе «КАМАЗа» избавились от сквозняков

В прошлом году установили пять завес. Фото: пресс-служба "КАМАЗа"

На Прессово-рамном заводе «КАМАЗа» установили новые кондиционеры и подключили к мини-ТЭЦ систему теплоснабжения. На площадках, которые расположены у въездных ворот, благодаря воздушным завесам исключили сквозняки.

Еще год назад температура у въездных ворот завода не превышала плюс пяти градусов. Дело в том, что на склад часто приезжают машины для погрузки-выгрузки – за сутки около 100 грузовиков. Каждый из них приносил с собой холодный воздух. Теперь ситуация изменилась. Как рассказал главный энергетик прессово-рамного завода Ильшат Маннанов, на заводе установили усиленную воздушную завесу. Благодаря ей в момент открытия ворот автоматически включаются центробежные вентиляторы. Сейчас температура в этой части завода держится не менее 20 градусов.

Завесы уже установлены на пяти участках, в текущем году появятся еще четыре.

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