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НовостиСпорт19 февраля 2023 11:51

Контрольный матч «Рубина» и «Нефтехимика» на сборах в Турции отменен

Казанский клуб сыграет с ЦСКА
Роман ЕФРЕМОВ
С "Ахматом" из Грозного казанцы сыграли вничью. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

С "Ахматом" из Грозного казанцы сыграли вничью. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Контрольный матч казанского футбольного клуба «Рубин» с нижнекамским «Нефтехимиком» отменен. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Планировалось, что игра должна пройти в рамках турецких сборов 20 февраля.

Между тем, сегодня, 19 февраля, «Рубин» сыграет контрольный матч с ЦСКА.

Несколько дней назад казанский клуб сыграл вничью 1:1 с «Ахматом» из Грозного.

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