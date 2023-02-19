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НовостиОбщество19 февраля 2023 10:49

Выбежавший из самолета пассажир рейса Москва – Казань начал раздеваться на взлетной полосе

Инцидент произошел в Домодедово
Адам САГАЛ
Самолет улетел без дебошира

Самолет улетел без дебошира

Фото: принтскрин видео.

В аэропорту Домодедово пассажир самолета устроил дебош, после чего вышел на взлетно-посадочную полосу и снял одежду по пояс. Инцидент произошел на борту рейса «Москва – Казань». Видео с места событий опубликовал Telegram-канал 112.

Очевидцы рассказывают, что изначально пассажир громко ругался матом. Это не понравилось другим находившимся в салоне людям, ему сделали замечание проводники. После этого мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу и начал раздеваться.

Дебошира задержала полиция, а самолет улетел без него.

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