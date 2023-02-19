В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За сутки с коронавирусом госпитализировано 38 жителей РТ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане пятый день подряд растет заболеваемость коронавирусом Covid-19. За минувшие сутки он был диагностирован у 137 жителей республики. Госпитализировано из них 38 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане выявлено 197 019 случаев заражения. Жертвами вируса стали 2010 жителей республики.

По всей России за сутки заражение подтвердилось у 14 233 жителей. Госпитализация потребовалась в 799 случаях. Скончались за сутки от коронавируса 36 россиян.

Напомним, год назад случаев заражения было существенно больше.

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