Ирина Волынец высказалась о директорах школ, которые избавляются от неугодных учеников

Все больше конфликтов возникает между учениками и педагогами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец провела совместный прием граждан с заместителем прокурора республики Александром Чеховским. Он длился больше четырех часов, было принято 23 человека.

- Тревожит факт, что все больше и больше граждан обращаются по поводу школьных конфликтов. Причем, не только из-за ситуаций между детьми, но и из-за конфликтов между школьником и учителем, либо между родителями и администрацией школы. Конечно же, неправильно, когда директор пытается избавиться от неугодного ученика, который отстает в учебе, чтобы не портить рейтинг школы. Нужно сделать все, чтобы помочь тому, кто не успевает – позаниматься с ним дополнительно, например, - рассказала Ирина Волынец.

Напомним, ранее уполномоченный по права ребенка прокомментировала для «КП-Казань» ситуацию с уволенной учительницей начальных классов, которая курила со школьницей.

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