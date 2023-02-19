В результате массового ДТП в Татарстане погиб один человек

"Ларгус" и "Калина" столкнулись "лоб в лоб". Фото: Госавтоинспекция Татарстана

На 1075-м километре автодороги М-7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана сегодня произошло ДТП с летальным исходом.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 2114», после чего «Ларгус» столкнулся «лоб в лоб» с встречной «Ладой Калиной».

Жертвой происшествия стал водитель «Калины», он погиб на месте аварии.

Точные обстоятельства и виновника ДТП предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции. Последние призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «КП-Казань» сообщала о другом страшном ДТП в Татарстане, тогда в результате аварии погибли бабушка и ее внук. Женщина везла подростка на уроки.

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