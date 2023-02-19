Житель Казани запускал салюты, держа их в руках

Какое событие отмечал казанец, неизвестно Фото: принтскрин видео.

В столице Татарстана мужчина запускал салюты, держа пиротехнику в руках. Инцидент произошел в центре Казани и попал на видео.

На кадрах видно, как казанец идет по дороге, держит в руках пиротехнику, из которой вырываются салюты. Какое событие отмечал мужчина, неизвестно. На видео его сняли проезжающие мимо водители. Очевидцы уточнили, что горожанин запускал таким образом фейерверки в тот вечер не только на этой улице, но и у центрального стадиона.

Специалисты напомнили, что запускать салюты можно только в специально отведенных для этого местах и, конечно, не из рук. Это крайне опасно.

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