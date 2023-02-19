Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч против «Амура»

Поединок станет заключительным для казанцев на Дальнем Востоке. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура», который состоится сегодня, 19 февраля. Поединок станет последним для казанцев на Дальнем Востоке.

Ворота выйдет защищать Амир Мифтахов, на льду будут сражаться:

Вячеслав Войнов — Динар Хафизуллин, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Александр Радулов Дмитрий Юдин — Дмитрий Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев — Кирилл Петров Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Михаил Глухов Семен Терехов, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк

Таким образом, матч пропускают защитники Даниил Журавлев, Кристиан Хенкель и Василий Токранов. А вот вратарь Амир Мифтахов будет задействован в пятой игре подряд.

Напомним, что хоккейный клуб из Татарстана лидирует в Восточной конференции. В активе «Ак Барса» 87 очков. Сегодняшний соперник – лишь девятый в списке, у него пока 67 очков.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в 600-м матче под руководством Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс» победил «Амур». Он стал первым специалистом в истории КХЛ, который достиг такой отметки во главе одного клуба.

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