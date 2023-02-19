Глава Следкома Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав казанцев

Александр Бастрыкин не в первый раз берет на контроль проблемы жителей Татарстана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому отчитаться о проведении расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей республики.

Как уточнили в ведомстве, в программе на федеральном телеканале рассказали о проблеме жильцов дома 1933 года постройки. Он находится в Кировском районе Казани. По словам жителей, здание находится в неудовлетворительном состоянии.

- При этом чиновники районной администрации, несмотря на ветхость дома и многочисленные жалобы жильцов, не принимают никаких мер по устранению нарушений, - говорится в сообщении Следкома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за содержание жилого фонда.

Отметим, что Александр Бастрыкин не в первый раз берет на контроль проблемы жителей Татарстана. Так, после его вмешательства жители микрорайона для многодетных семей «Подсолнухи» получили долгожданную дорогу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram