В Татарстане четвертый день подряд растет заболеваемость коронавирусом

В прошлом году случаев заражения было намного больше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре дня подряд в республике заболеваемость коронавирусом показывает рост. Накануне заразились 128 человек, днем ранее таковых было 119.

Среди заболевших за сутки 49 человек были госпитализированы. Выздоровели за этот же промежуток времени 167 жителей Татарстана. Всего с начала пандемии в республике заразились 196 882 человека. Скончались за все время 2010 человек.

Отметим, что год назад, 18 февраля 2022 года, в Татарстане было выявлено 3,6 тысячи новых случаев коронавируса, из них госпитализировано – 370.

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