КАМАЗу может потребоваться еще 20 тысяч работников

Глава автогиганта просит увеличить количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Фото: Михаил ФРОЛОВ

На КАМАЗе дефицит кадров может составить 20 тысяч сотрудников. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на закрытое заседание в казанском Кремле.

Как пишет издание, через восемь лет число девятиклассников в Набережных Челнах вырастет до восьми тысяч человек. Сегодня их около пяти тысяч. Две трети из них намерены продолжать учиться в колледжах и техникумах. Глава автогиганта считает, нужно создать условия, чтобы молодежь хотела получить рабочую специальность. Один из способов достижения этой цели – увеличение количества бюджетных мест в средне специальных образовательных учреждениях в два раза.

Кроме этого, на совещании обсудили вопрос возведения в городе арендного жилья для будущих работников КАМАЗа. Планируется, что под эти цели будет выделена земля в 69-м микрорайоне.

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