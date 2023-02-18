За неделю в Татарстане дизельное топливо подешевело на 0,3%

В Татарстане за год дизельное топливо подорожало на 5,1%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю, с 6 по 13 февраля, в Татарстане резко подешевело дизельное топливо. Однако подорожал бензин марки АИ-95. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно данным, цена на дизель упала сразу на 0,3%. Теперь его литр обойдется в 54,6 рубля. А бензин марки АИ-95 подорожал на 0,03% - до 49,6 рубля за литр. При этом цены на остальные виды топлива не изменились. Так, литр бензина АИ-92 стоит 46 рублей, АИ-98 и выше - 60,8 рубля.

Отметим, за год дизельное топливо подорожало на 5,1%, а цена на АИ-92 стала дешевле на 0,01%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram