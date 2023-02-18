Татарстанцы будут отдыхать 23, 24, 25 и 26 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на следующей неделе жителей ждут длинные выходные. Это касается тех, кто трудится по пятидневке.

Так, рабочая неделя продлится всего три дня - с 20 по 22 февраля. Это связано с тем, что в четверг, 23 февраля, отмечают День защитника Отечества. А выходной с 1 января был перенесен на пятницу, 24 февраля. В связи с этим татарстанцы будут отдыхать 23, 24, 25 и 26 февраля.

Кроме того, предпраздничный день 22 февраля будет сокращен на один час. Следующий выходной ждет жителей 8 марта.

Напомним, ранее "Комсомолка" опубликовала топ-5 подарков для мужчины на 23 февраля. Так, на смену традиционным носкам и пены для бритья пришли дорогие парфюмы и сертификаты.

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