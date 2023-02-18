В Казани начали отрабатывать тротуары против гололеда реагентом с мраморной крошкой

Реагент с мраморной крошкой можно использовать при температуре до −30 градусов. Фото: kzn.ru

В Казани начали отрабатывать тротуары против гололеда новым реагентом с мраморной крошкой. Такой выбор сделан в связи с тем, что он менее агрессивно воздействует на обувь, лапы животных и окружающую среду, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для этих целей закупили 60 тонн реагента и 50 ручных тележек. Так, 18 февраля этим веществом обработали тротуар на улице Четаева, около лицея №177.

Отметим, реагент с мраморной крошкой можно использовать при температуре до −30 градусов.

Напомним, ранее мэр города Наиль Магдеев высказался по поводу жалоб жителей Набережных Челнов на обильное использование реагентов на дорогах. По его словам, они помогают бороться с гололедом, а значит снизить число травм и ДТП.

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