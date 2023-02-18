За сутки в Татарстане выявили 128 случаев COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 49 зараженным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 128 новых случаев COVID-19, госпитализировали 49 зараженных и выписали 167 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 18 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 196 882 человек, 193 026 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет те же 3,9%.

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