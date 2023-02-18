В 2023 году банки продолжат выдавать малому и среднему бизнесу льготные кредиты на инвестиции под 2,5-4% годовых Фото: Антон ПИКУС

Татарстан вошел в пятерку лидеров по привлечению льготных инвесткредитов. Об этом сообщает Минэкономики республики.

Так, в регионе малому и среднему бизнесу в 2022 году выдали 2,3 миллиарда рублей. А по России около 500 компаний получили 37,4 миллиарда рублей. В 2023 году банки продолжат выдавать малому и среднему бизнесу льготные кредиты на инвестиции под 2,5-4% годовых по программе "1764".

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Москва (2,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (1,96 миллиарда рублей), Новосибирская область (1,93 миллиарда рублей), Пермский край (1,92 миллиарда рублей).

Отметим, на Цифровой платформе МСП.РФ доступен специальный сервис для ведения сделок по программе льготного инвесткредитования. Он позволяет предпринимателям получать помощь специалистов в формировании проектов, консультации по программе, требованиям и документам.

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