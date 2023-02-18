По словам Алексея Фролова, новая школа на 100 мест строится в селе Шильнебаш Тукаевского района. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани школа по улице Сибгата Хакима на 1,3 тысячи мест готова на 46%. Там работы идут в рамках национального проекта "Образование". Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, новая школа на 100 мест строится в селе Шильнебаш Тукаевского района. Там работы выполнены на 71%. Также по нацпроекту "Демография" в Казани возводятся два детсада. Их готовность оценивают в 37%.

Кроме того, в республике по нацпроекту "Экология" продолжаются работы по четырем объектам. Это реконструкция биологических очистных сооружений (выполнение - 55,3%), рекультивация иловых полей в Казани (49%), демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище (6%), а также рекультивация Самосыровского полигона в Казани (58,5%).

Напомним, в 2023 году в Татарстане по программе капитального ремонта отремонтируют 716 жилых домов. На эти цели выделили 6 миллиардов 198 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram