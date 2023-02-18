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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 10:14

Партнеров бизнесмена из Набережных Челнов приговорили к пожизненному заключению в Турции

По словам Эрика Гафарова, он сделает все, чтобы они вернулись домой
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года.

Мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года.

Фото: Светлана Макеева

Партнеров бизнесмена из Набережных Челнов Эрика Гафарова Владимира Сухоплюева и его друга Николая Филиппова приговорили к пожизненному заключению в Турции. Об этом в своем Telegram-канале написал сооснователь финансовой пирамиды Gafarov and Partners.

- Чтобы мне не пришлось сделать для их свободы - я сделаю. Не сомневайтесь. Мы их вытащим, - отметил в своем телеграм-канале Гафаров.

Отметим, мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года, после того как в Стамбуле произошла перестрелка.

Напомним, ранее Ксения Собчак рассказала, где скрывается беглый основатель финансовой пирамиды Эрик Гафаров из Набережных Челнов. Для этого она пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей.

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