Партнеров бизнесмена из Набережных Челнов приговорили к пожизненному заключению в Турции

Мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года. Фото: Светлана Макеева

Партнеров бизнесмена из Набережных Челнов Эрика Гафарова Владимира Сухоплюева и его друга Николая Филиппова приговорили к пожизненному заключению в Турции. Об этом в своем Telegram-канале написал сооснователь финансовой пирамиды Gafarov and Partners.

- Чтобы мне не пришлось сделать для их свободы - я сделаю. Не сомневайтесь. Мы их вытащим, - отметил в своем телеграм-канале Гафаров.

Отметим, мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года, после того как в Стамбуле произошла перестрелка.

Напомним, ранее Ксения Собчак рассказала, где скрывается беглый основатель финансовой пирамиды Эрик Гафаров из Набережных Челнов. Для этого она пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram