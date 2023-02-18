За неделю в Татарстане подешевели сметана, молоко и гречка

На 1,5% цена снизилась на гречку - до 69,6 рубля за килограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю, с 6 по 13 февраля, в Татарстане подешевели сметана, молоко и гречка. Также цена снизилась на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сообщает Татарстанстат.

Согласно данным, за данный период на 1,8% подешевела сметана - до 202,5 рубля за килограмм. На 1,5% цены снизились на молоко жирностью 2,5-3,2% - до 85,6 рубля за литр и на гречку - до 69,6 рубля за килограмм. Также яблоки стали дешевле на 1,1%. Теперь жители смогут их приобрести за 92,2 рубля за килограмм.

Кроме того, на 10,7% подорожал репчатый лук - 42,8 рубля за килограмм. Также цены повысились на огурцы - до 258 рублей за килограмм, помидоры - до 165 рублей за килограмм и морковь - до 34,6 рубля за килограмм.

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