На катке в парке "Черное озеро" можно покататься на своих коньках или взять их в аренду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 18 февраля на катке в парке "Черное озеро" пройдет киномарафон фильмов о любви. Жителей и гостей города ждут мультфильмы "Леди и бродяга", "Красавица и чудовище", а также кинокартины "Вам и не снилось", "Римские каникулы", "Служебный роман" и "Ла-Ла Ленд", сообщает Дирекция парков и скверов Исполкома города.

Мероприятие запланировано на 10:00 и будет продолжаться до закрытия катка. А с 15:00 до 16:00 будет перерыв для чистки катка.

Отметим, на катке в парке "Черное озеро" можно покататься на своих коньках бесплатно или взять их в аренду - 200 рублей в час. Так, для горожан доступны 400 пар коньков.

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