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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:40

В Набережных Челнах вручают подарки семьям мобилизованных к 23 февраля

В наборы вошли продукты для праздничного стола
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Подарки вручил родным бойцов руководитель Центрального района Эдуард Фаттахов. Фото: nabchelny.ru

Подарки вручил родным бойцов руководитель Центрального района Эдуард Фаттахов. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах начали вручать подарки семьям мобилизованных к 23 февраля от главы города Наиля Магдеева. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью мэрии города.

В наборы вошли продукты для праздничного стола. Их лично вручил родным бойцов руководитель Центрального района Исполкома татарстанского автограда Эдуард Фаттахов.

Так, к раздаче подарочных наборов начали в администрации Центрального района. Там проживают 390 семей мобилизованных. Они поблагодарили представителей власти за оказанную поддержку и внимание.

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