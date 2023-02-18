Воронков в конце сезона покинет «Ак Барс»

Действующий контракт Дмитрия с клубом из Казани истекает весной этого года. Фото: www.ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков покинет казанский клуб по истечении сезона 2022/23.

По информации «КП-Казань», 22-летний россиянин не станет продлевать контракт с «Ак Барсом» и перейдёт в клуб НХЛ, «Коламбус», который выбрал Воронкова на драфте НХЛ-2019 под общим 114-м номером. Как стало известно «Комсомолке», за океаном заинтересованы в скором приезде форварда.

Стоит отметить, что действующий контракт Дмитрия с клубом из Казани истекает весной этого года.

В нынешнем сезоне на счету Воронкова 28 (15+13) результативных баллов в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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