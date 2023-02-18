Главный инфекционист из Татарстана рассказал о ситуации с COVID-19

По словам инфекциониста, новая коронавирусная инфекция по-прежнему остается одним из самых частых заболеваний в Татарстане. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов рассказал о ситуации с COVID-19. По его мнению коронавирус никуда не ушел, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение.

По словам инфекциониста, новая коронавирусная инфекция по-прежнему остается одним из самых частых заболеваний в республике. В связи с этим ждать завершения пандемии в ближайшее время не стоит.

Кроме того, Хаертынов отметил, что рост заболеваемости обусловлен появлением таких штаммов, как "омикрон" или "кракен". Поэтому увеличилось количество заразившихся, в том числе и госпитализированных. Однако этот показатель ниже, чем было год назад, сообщает "Реальное время".

Напомним, в Татарстане готовы к приходу нового штамма коронавирусной инфекции "Кракен". Так, у медицинских учреждений имеется все необходимое для борьбы с этим подвидом инфекции.

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