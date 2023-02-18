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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:32

Зеленодольский район направил на поддержку участников СВО более 25 миллионов рублей

Данную помощь оказывают предприятия, организации, предприниматели и неравнодушные граждане
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Власти района планируют и дальше оказывать необходимую помощь участникам спецоперации.

Власти района планируют и дальше оказывать необходимую помощь участникам спецоперации.

Фото: Даниил ОПАРИН

Зеленодольский район направил на поддержку участников спецоперации более 25 миллионов рублей. Об этом в ходе отчетной сессии сообщил глава района Михаил Афанасьев.

По его словам, данную поддержку оказывают предприятия, организации, предприниматели и неравнодушные граждане. Так, жители сформировали в мессенджерах чаты, где координированно собирают все необходимое для участников СВО и мобилизованных земляков. Они плетут сети, изготавливают многофункциональные печи и окопные свечи, вяжут теплые вещи и готовят домашнюю лапшу. Всего в районе работает семь пунктов сбора помощи.

Также Афанасьев поблагодарил вклад жителей в движение "Помощь рядом! Ярдэм Янэшэ!". Власти района планируют и дальше оказывать подобную помощь.

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