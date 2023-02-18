КФУ приобретет автомобиль за 8,5 миллиона рублей для сопровождения VIP-гостей

Подать участие в торгах можно до 22 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Учебно-эксплуатационный центр автомобильного транспорта КФУ приобретет машину Genesis за 8,5 миллиона. Его будут использовать для сопровождения официальных лиц, делегаций и гостей университета. Соответствующая информация о закупке опубликована на сайте "Заказ.PФ".

Согласно документу, автомобиль должен иметь двигатель мощностью не менее 248 лошадиных сил, объем двигателя - не менее 2,45 литра, полный привод, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также вмещать пятерых пассажиров. Также машина должна быть не старше 2022-2023 годов выпуска. Источником финансирования являются внебюджетные средства КФУ.

Отметим, подать участие в торгах можно до 22 февраля. Машину необходимо будет предоставить не позже, чем через 30 дней после подписания договора. А лизинг с компанией будет заключен на три года.

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