В 2022 году в республике 38 малых деревень смогли получить возможность использовать мобильную связь 4G. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане в 2023 году высокоскоростным интернетом обеспечат 78 малонаселенных пунктов. Это стало возможным благодаря федеральной программе "Устранение мобильного цифрового неравенства в сельской местности" национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Также для жителей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" была создана электронная платформа "Мои субсидии". Она представляет собой единый каталог по 59 мерам государственной поддержки. Так, обработано уже 120 тысяч заявок, выдано субсидий на общую сумму около пяти миллиардов рублей.

Кроме того, в 2022 году был запущен цифровой сервис "Локоло". При его помощи жители домов могут проголосовать за благоустройство своего двора. А благодаря президентской программе по обновлению ноутбуков 12 тысяч учителей ежедневно используют в своей деятельности современную технику.

Отметим, к малонаселенным пунктам относят места проживания жителей с численностью от 100 до 500 человек. В 2022 году в республике 38 малых деревень смогли получить возможность использовать мобильную связь 4G.

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