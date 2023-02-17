Чувашия попросила Михаила Мишустина снять мораторий на проверки в магазинах со спиртным

С момента введения этого моратория в регионе число нарушений в торговых точках с алкоголем выросло почти в три раза. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что от республики в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина было направлено обращение. В нем было указано на необходимость снять мораторий на проведение проверок в магазинах со спиртным.

- Речь о включении таких мероприятий в перечень видов контроля, на который не распространяется действие моратория, поскольку на кону – жизнь и здоровье наших граждан, - отметил Николаев.

Как было подсчитано с 10 марта 2022 года, когда в России был введен мораторий на проверки бизнеса, в Чувашии было выявлено 651 нарушение в магазинах торгующих алкогольной продукцией в розницу. Если сравнить с данными за 2021 год, то число этих нарушений выросло чуть ли не в три раза. Тогда было выявлено 215 случаев.

Сейчас магазинам-нарушителям лишь объявляется предостережение о недопустимости выявленных фактов. Как считает глава Чувашии Олег Николаев, это менее эффективная мера, нежели привлечение к административной ответственности.

На этом фоне руководитель региона поручил всем местным главам до 1 апреля подробно расписать территории, где больше остальных торгуют нелегальным спиртным, и совершается пьяных преступлений.

Кроме того, Николаев указал на необходимость убрать с улиц баннеры, которые рекламируют оборудование для домашнего самогоноварения.

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