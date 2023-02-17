Рустам Минниханов поручил провести торжества в честь Дня защитника Отечества в Татарстане на самом высоком уровне

Также он поручил во время праздника уделить особое внимание семьям военнослужащих. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту пятницу, 17 февраля, в ходе республиканского совещания раис Татарстана Рустам Минниханов поручил на самом высоком уровне провести торжества, посвященные Дню защитника Отечества.

- Особые поздравления – нашим ребятам, которые в эти дни находятся на боевом посту. Татарстан гордится своими героями и ждет их с победой. Поручаю Правительству республики уделить особое внимание семьям участников специальной военной операции (СВО). Правоохранительные органы прошу обеспечить соблюдение порядка в период праздничных и выходных дней, - также сказал Минниханов.

Глава Татарстана при этом отметил, что непосредственно в сам праздник – 23 февраля, республика присоединится к Всероссийскому телемарафону в поддержку бойцов СВО.

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