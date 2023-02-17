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НовостиОбщество17 февраля 2023 16:03

Гидрометцентр Татарстана сообщил о тумане и 22-градусном морозе на предстоящих выходных

На дорогах прогнозируется гололедица
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В субботу и воскресенье также ожидается небольшой снег.

В субботу и воскресенье также ожидается небольшой снег.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 18 февраля, ночью и утром в республике местами ожидается туман. При этом днем будет идти лишь небольшой снег, а температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно его прогнозам, в воскресенье, 19 февраля, в регионе снова местами будет идти небольшой снег, ночью и утром ожидается все тот же туман. Зато ночью при прояснениях может значительно похолодать – до 22 градусов мороза. Днем же будет не все так критично – от -6 до -11 градусов, на дорогах все та же гололедица.

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