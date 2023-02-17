Семейная пара из Казани уехала в Беларусь, чтобы нанять там девушек для эскорта

По признанию мужчины, он начал заниматься этим еще с лета 2022 года. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский рассказал, что, по данным следствия, 39-летний житель Казани разместил объявление в социальных сетях, предлагая местным девушкам работу за границей.

Так, в ходе переписки с 20-летней жительницей Беларуси он заявил, что ее работа будет проходить в сфере досуга и эскорта. Мужчина похвастался, что в его базе насчитывается более тысячи состоятельных клиентов. Стороны договорились все лично обсудить при встрече в Могилеве. При этом девушка должна была взять с собой еще и подругу, в качестве будущей «коллеги».

Кстати сам казанец прибыл тоже не один, а вместе с женой. Именно она и проводила очное «собеседование». В итоге все было обговорено, согласие получено, билеты на поезд были куплены, девушек отправили собирать вещи. Как только они ушли, пару из Казани задержали местные силовики.

Мужчина на допросе ничего не стал скрывать и сообщил, что поиском девушек из Беларуси для оказания интим-услуг в Казани занимался еще с прошлого лета. При этом ни он, ни его жена нигде официально не работают, а живут лишь за счет эскортного «бизнеса». В отношении пары было возбуждено уголовное дело за покушение на организацию проституции с вывозом людей за границу. На время следствия супругов поместили под стражу, сообщает агентство «Минск-Новости».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram