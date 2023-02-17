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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 14:52

Жителя Набережных Челнов за экстремистские комментарии лишили права писать что-либо в интернете

Молодой человек в Сети на протяжении трех лет призывал к насилию и поджогам
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Также его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Также его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Придумал себе фальшивой имя в интернете и начал под ним писать комментарии к новостям. Три года кряду житель Набережных Челнов, которому уже исполнилось 20 лет, таким образом призывал людей к насилию и поджогам.

Причем комментировал он все что угодно. Как было установлено на его счету 18 экстремистских высказываний в интернете, восемь из которых оскорбляли чувства верующих. Все это легло в основу уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека.

Набережночелнинский суд признал его виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Молодого человека также на год лишили права публиковать обращения и другие материалы в интернете, сообщает Chelny-biz.ru.

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