20-летнего жителя Набережных Челнов отправили под суд за организацию азартных игр

Подпольное казино проработало почти год. Фото: Даниил ОПАРИН

СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Набережных Челнов. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Все матриалы уже переданы на рассмотрение в суд, - сообщают в ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2022 года мужчина арендовал нежилое помещение, чтобы проводить в нем азартные игры. При этом владелец не знал о его истинных намерениях. Обвиняемый купил необходимую технику и базу данных возможных игроков.

Деятельность подпольного казино пресекли. Житель Набережных Челнов не стал отпираться и во всем сознался.

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