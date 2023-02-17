За год объем экспорта из Татарстана увеличился на 29%

По словам Мидхата Шагиахметова, в 2022 году предприятиям и организациям удалось нарастить экспортные поставки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Татарстане объем экспорта оценивается в 15,7 миллиарда долларов. Это на 29% выше, чем в 2021-ом, сообщил на коллегии Минэкономики республики глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

По его словам, в прошлом году предприятиям и организациям удалось нарастить экспортные поставки. А для реализации задачи наращивания сырьевого и энергетического экспорта в регионе действуют соответствующие меры поддержки.

Также Шагиахметов отметил, что за год только 12 муниципалитетов выполнили установленные показатели. Причиной этого послужило отсутствие организованной работы. В связи с этим он поручил главам районов обеспечить максимальное вовлечение малого и среднего бизнеса на местах в экспорт.

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