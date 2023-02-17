В Йошкар-Оле двое подростков избили мужчину, угрожая топором

Злоумышленников уже заключили под стражу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Йошкар-Оле двое подростков 16 и 17 лет обвиняются в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

По предварительным данным, в ночь на 13 февраля двое несовершеннолетних в масках проникли в квартиру к взрослому жителю Йошкар-Олы. Один из них попал в квартиру через балкон и открыл дверь другому. Требуя деньги, они избили пострадавшего кулаками и ногами, угрожали топором. Денег в квартире подростки не нашли, поэтому они похитили мелкую бытовую технику и скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции установили личности злоумышленников и заключили их под стражу. Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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