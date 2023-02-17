С 1 марта 2023 года подорожает проезд в троллейбусах Йошкар-Олы

Возрастет также цена на проездные. Фото: МП "ТТ" Йошкар-Олы

С 1 марта 2023 года проезд в троллейбусах Йошкар-Олы подорожает на 5 рублей и составит 24 рубля. Стоимость проездного на месяц будет составлять 1,2 тысячи рублей для взрослых и 640 для учащихся. Пенсионерам за проездной придется заплатить 800 рублей, а юридическим лицам - 1,5 тысячи рублей.

Отметим, что стоимость проезда в Йошкар-Оле не поднималась с 2018 года, а с 1 февраля 2020 года и вовсе была снижена с 22 до 19 рублей. Об этом сообщает МП "Троллейбусный транспорт".

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