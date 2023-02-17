Новый зал для ожидания находится на первом этаже вокзала. Фото: vk.com/kbsh_rzd_official

В Набережных Челнах на железнодорожном вокзале открыли новый зал ожидания. Он находится на первом этаже здания, сообщает пресс-службы филиала ОАО "РЖД" - "Куйбышевская железная дорога".

Для удобства ожидающих зал оснастили мягкой мебелью, журнальными столиками, ячейками для хранения малогабаритной ручной клади, кондиционером. Также там появилась комфортабельная санитарно-бытовая комната, где можно принять душ и привести в порядок одежду.

Кроме того, всем гостям предлагается чай или кофе. Для детей до пяти лет в сопровождении взрослого посещение зала "Комфорт" бесплатно, а от пяти до десяти лет - скидка 50%, для взрослых - 160 рублей в час. С 1 марта клиентам зала будет предоставлен бесплатный доступ к интернету.

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