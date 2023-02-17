Рустам Минниханов: «Санкции не закончатся, пока мы не научимся сами все производить»

Рустам Минниханов также отметил работу предприятий в условиях санкционного давления. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба раиса Татарстана

Президент России поставил важную задачу - за короткие сроки обеспечить технологический суверенитет. Однако эта работа ведется недостаточно продуктивно, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии регионального министерства экономики.

По мнению раиса, "санкции не закончатся, пока мы не научимся сами все производить". Для этого высшим учебным заведениям и бизнесу необходимо скорректировать программы научных исследований, чтобы получить конкретные прикладные результаты, передает слова главы республики его пресс-служба.

Рустам Минниханов также отметил работу предприятий, которые в условиях санкционного давления сумели сохранить производство, обеспечили стабильную работу и сформировали новые производственные и логистические цепочки.

Напомним, ранее раис Татарстана призвал, чтобы научно-технические результаты не оставались только на бумаге.

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