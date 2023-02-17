Прокуратура намерена наказать фирму из Татарстана за плохую еду для госпиталя ветеранов

Поставщику еды грозит административное наказание. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Прокуратура Московского района Казани намерена привлечь к административной ответственности руководителя организации, который поставлял плохую еду для госпиталя ветеранов.

В июне прошлого года Госпиталь для ветеранов войн Казани и ООО "Раздолье" заключили контракт на оказание услуг по организации питания пациентов медучреждения. Выяснилось, что компания поставляла в медучреждение готовые блюда с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

По итогам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении. Сейчас оно находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба Прокуратуры Московского района Казани.

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