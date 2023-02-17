В 2023 году планируют достичь ВРП в размере четырех триллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в 2022 валовый региональный продукт составил 3,9 триллиона рублей. Об этом на коллегии Минэкономики республики сообщил глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

По словам руководителя, таких результатов удалось достичь благодаря стабильной работе предприятий, кредитно-финансовых организаций, малого и среднего бизнеса, реализации региональных и федеральных мер поддержки, национальных проектов и республиканских программ. В 2023 году планируют достичь ВРП в размере четырех триллионов рублей.

Напомним, бюджет Казани на 2023 год утвердили в размере 37,8 миллиарда рублей. Из этих средств порядка 31 миллиарда рублей рассчитаны на расходы социально-культурной сферы.

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