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НовостиЭкономика17 февраля 2023 10:29

В Казани предпринимателям предложат две новые площадки для торговли

Они будут расположены в парках
Роман ЕФРЕМОВ
В списке площадок впервые появятся парк у жилого комплекса «Салават Купере» и территория около Голубых озер

В списке площадок впервые появятся парк у жилого комплекса «Салават Купере» и территория около Голубых озер

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летом 2023 года в столице Татарстана планируется установить 19 нестационарных торговых объектов (НТО). В списке площадок впервые появятся парк у жилого комплекса «Салават Купере» и территория около Голубых озер.

На общественных пространствах бизнесмены смогут установить фудтраки, кафе, вендинговые аппараты с кормом для птиц. Торги по 10 лотам планируют провести до конца текущего месяца, остальные будут доступны в марте.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году на содержание парков Казани потратят 23 миллиона рублей.

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