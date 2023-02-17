В Казани предпринимателям предложат две новые площадки для торговли

В списке площадок впервые появятся парк у жилого комплекса «Салават Купере» и территория около Голубых озер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летом 2023 года в столице Татарстана планируется установить 19 нестационарных торговых объектов (НТО). В списке площадок впервые появятся парк у жилого комплекса «Салават Купере» и территория около Голубых озер.

На общественных пространствах бизнесмены смогут установить фудтраки, кафе, вендинговые аппараты с кормом для птиц. Торги по 10 лотам планируют провести до конца текущего месяца, остальные будут доступны в марте.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году на содержание парков Казани потратят 23 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram