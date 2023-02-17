В Набережных Челнах с алкогольным отравлением госпитализировали второклассницу

Родителям советуют больше времени уделять общению с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алкоголизм в Набережных Челнах помолодел. Если десять лет назад в городско наркологический диспансер обращались подростки от 16-17 лет, то сегодня зачастую это бывают дети 11-13 лет. Недавно, к примеру, пациенткой стала восьмилетняя девочка.

- На прием пришла еще совсем малышка восьми лет, ученица второго класса. Мама спрятала алкоголь на антресоль. Что делает ребенок? Встает на стул, достает интересную бутылку и дегустирует. Хрупкую, маленькую девочку с отравлением экстренно госпитализировали в КДМЦ. Для детей алкоголь в любой дозе может быть смертельно опасным. Как поведет себя детский организм никто не знает, - рассказала медицинский психолог Гузель Муртазина.

Как пояснила врач, в первую очередь детьми движет любопытство. Также им дурной пример подают родители.

- Если родители позволяют себе распивать спиртное, даже если это случается по праздникам: подросток, видя это, считает нормой выпить и с друзьями, - поясняет врач.

Родителям советуют больше времени уделять общению с детьми, откладывать на потом дела, а не своих чад.

Ранее мы сообщали, что в одной из новостроек Набережных Челнов открыли сразу семь алкомаркетов.

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