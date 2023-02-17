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НовостиЭкономика17 февраля 2023 10:09

Жители Татарстана хранят на счетах в банках более 785 миллионов рублей

Большинство держат деньги в рублях
Источник:kp.ru
Денег на счетах предприятий за год стало больше

Денег на счетах предприятий за год стало больше

Фото: Даниил ОПАРИН

В банках Татарстана жители республики хранят 785 миллиардов рублей. Данные актуальны на январь 2023 года, сообщили в пресс-службе отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Большинство хранят свои деньги в рублях – на такие счета приходится 90%. Суммы на вкладах юридических лиц в республике за год выросла на 26,1%. Почти такой же рост показали счета индивидуальных предпринимателей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане зарплаты по ряду вакансий ниже средней по России. На этот момент попросил обратить внимание министр экономики республики.

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